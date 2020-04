Quante cose stiamo imparando

Egregio Direttore,

sono sempre quel semplice cittadino di Gallarate. Vorrei scriverle questo mio pensiero.

Stiamo imparando qualcosa che non avremmo mai immaginato di dover imparare. Stiamo imparando a vivere in modo differente dalla quotidianità. Stiamo imparando a vivere una situazione in cui l’assurdo, l’inconcepibile, l’impensabile ci ha travolti. Stiamo imparando a stare in casa per settimane, stiamo imparando a stare lontano dai nostri figli, nipoti, parenti. Stiamo imparando a vivere un’altra vita , le nostre abitudini sono cambiate. Le nostre coscienze sono cambiate, il nostro modo di vedere le cose è cambiato.

Sentiamo la mancanza di tutto quello a cui eravamo abituati. Eravamo felici e non ce ne rendevamo conto!

Giuseppe Guercio