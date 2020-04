Respiratori e mascherine atterrano a Malpensa

Non si arresta il flusso di materiali sanitari che arrivano in Italia passando da Malpensa: nel primo pomeriggio di sabato 4 aprile è atterrato a Malpensa il volo cargo 0751 della Compagnia Area NEOS, proveniente da Pechino (Cina), che trasportava materiale destinato per l’emergenza COVID-19.

Ad attenderlo sulla pista i funzionari (ADM) dell’Ufficio delle dogane di Malpensa, presenti i militari della Guardia di Finanza.

Il materiale sanitario è destinato alla Protezione Civile, alla Regione Lombardia, alla Croce Rossa ed a varie strutture ospedaliere.

Si tratta di materiale per l’emergenza COVID-19, tra cui n. 40 respiratori, n. 400 ventilatori polmonari, n. 264177 mascherine chirurgiche, n. 157000 mascherine FFP2 e FFP3, n. 2700 dispositivi di protezione viso (occhiali, visiere, schermi protettivi), n. 14010 camici e tute, n. 6300 guanti, n. 5040 igienizzanti e n. 20064 tamponi.