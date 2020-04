“Siamo rientrate da Dubai ma solo grazie alla compagnia Emirates”

Era rimasta bloccata a Dubai con la sua bambina di 15 mesi dopo essere partita da Lonate Pozzolo per un piccolo intervento chirurgico che le avrebbe tenute lontane da casa soltanto qualche giorno. Invece quello che doveva essere un viaggio quasi “andata e ritorno” si è trasformato in una lunga odissea che si è conclusa solo qualche giorno fa.

Avevamo raccontato la vicenda di Tiziana e della sua bimba perché ci aveva chiesto aiutato per rientrare in Italia. L’ambasciata italiana non rispondeva alle sue richieste. Ora finalmente è riuscita a tornare. Ecco cosa ci ha raccontato.

Sono Tiziana ci siamo sentiti dieci giorni fa circa perché ero rimasta bloccata negli Emirati Arabi in particolare a Dubai con la mia bambina neonata.

Siamo tornate a casa il 7 aprile sera solo ed esclusivamente grazie alla compagnia Emirates Airline .

La compagnia Emirates ha chiesto alle autorità emiratine il permesso per poter rimpatriare le persone come me che appunto erano rimaste bloccate, operazione che dovrebbe fare la Farnesina.

Le autorità Emiratine hanno dato il permesso ad Emirates di volare dal 6 aprile su alcune destinazioni europee quali Londra, Bruxelles, Zurigo e Francoforte

Mi ha contattata in particolare lo scalo di Malpensa ufficio biglietteria proponendoci il rientro per Zurigo, trasformando il nostro volo di rientro Dubai Milano in Dubai Zurigo senza nessun costo aggiuntivo

Così giorno 7 aprile alle 10.40 siamo partite per Zurigo. L’ aereo è stato sterilizzato prima dell’ingresso passeggeri. Ogni passeggero era seduto ben distante ( 2 file di scarto) tra loro, c’erano molti italiani tra cui io e mia figlia.

Come avevo precedentemente scritto l’Unità di crisi non mi ha mai contatta, ma dopo l’articolo di Varesenews mi ha cercato l’ambasciata di Abu Dhabi, in particolare il signor Alessandro Neto, molto gentile, che mi aveva informata che l’ambasciata aveva già chiesto all’Unità di crisi un volo di rimpatrio per noi italiani sei giorni prima e che gli italiani bloccato negli Emirati ammontavano a 200 e non più 82.

Il giorno 3 aprile sono stata contattata dal signor Neto che ci ha offerto di rimpatriare con un volo organizzato dall’ambasciata Svizzera che offriva 50 posti per gli italiani, al prezzo di mercato .

Data la possibilità datami da Emirates gratuitamente io e la mia bambina abbiamo approfittato della proposta e adesso siamo finalmente a casa

Siamo in isolamento come da decreto in vigore e posso dire che questa brutta vicenda è finalmente terminata dopo ben 47 giorni

