Una scatola di pastelli per tutti i bambini del paese dal Comune

Il pomeriggio di sabato 11 aprile è stato un momento di grandi consegne per le vie di Crosio della Valle. I volontari della Protezione Civile hanno distribuito una mascherina ad ogni famiglia del paese, lasciandola nelle rispettive cassette delle lettere.

Questo è stato possibile unendo le forze di tutti: 100 mascherine sono arrivate dalla Regione Lombardia, 100 ci sono state donate da un’azienda di Bodio Lomnago mentre le restanti fanno parte di quelle acquistate dal Comune nelle scorse settimane. Con la raccomandazione, ancora una volta, che indossare una mascherina non deve farci sentire in diritto di uscire se non per esigenze improrogabili.

Sempre grazie all’abnegazione dei volontari della Protezione Civile, l’amministrazione ha voluto fare qualcosa di più e una sorpresa è arrivata ai bimbi che frequentano l’asilo e le scuole elementari: un pacchetto di pastelli per colorare queste giornate che devono continuare ad essere di festa, nonostante le limitazioni: «Sappiamo il sacrificio che stiamo chiedendo loro da quando è iniziata l’emergenza Covid-19 – comunica l’amministrazione comunale -, perciò abbiamo pensato che si meritino un piccolo premio. Ci piacerebbe molto sentire la loro voce e guardare al futuro con i loro occhi».