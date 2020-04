Seconda vittima ad Albizzate a causa del Coronavirus

Albizzate piange la sua seconda vittima scomparsa a causa del Coronavirus. A darne l’annuncio, ricevuta la comunicazione ufficiale dalle autorità sanitarie, è il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo: “Con grande tristezza comunico che un nostro concittadino è deceduto a seguito di complicanze legate al virus Covid-19. Tutta la nostra comunità si unisce al dolore dei suoi familiari”.

Si tratta di un uomo residente ad Albizzate ma domiciliato in un altro comune. Sottoposto alle cure ospedaliere a causa della malattia non ce l’ha fatta ed è deceduto in ospedale.