Tino Giramondo, viaggio in quarantena

Nuova sfida di partecipazione per i piccoli amici di “Otium, arte e pedagogia”, l’associazione di Fagnano Olona che lancia un nuovo progetto in quarantena, proponendo ai piccoli amici di viaggiare con Tino Giramondo.

Sono sufficienti una cornice, una penna per trasformare in tino ogni ditino e qualche foto delle città e dei luoghi del cuore. Quelli che abbiamo visitato, quelli in cui torniamo ogni volta che ci è possibile e quelle che vorremmo vedere.

Galleria fotografica viaggio di tino giramondo 4 di 13

“Tino giramondo stufo di stare in casa per colpa del corona virus e decide di compiere un viaggio intorno al mondo stando a casa – spiega Tiziana Barbaro – E allora ecco Parigi, Cordoba, Ravenna, Vigevano, Pompei, il Sacro monte di Varese. E poi la montagna, il mare, il lago, l’ acquario di Genova e la pinacoteca di Brera.. e voi? Volete viaggiare con Tino?”

Le foto potranno essere inviate a tiziba@hotmail.it, saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’associazione Otium e parteciperanno alla realizzazione di un video collettivo come quello realizzato qualche settimana fa con le scritte tridimensionali di #andratuttobene.

Intanto proseguono gli appuntamenti “social” dell’associazione con le “Storie fatte in casa” e, il sabato pomeriggio alle ore 16 con“Olio il pittore e Titì” e altri video tutorial, con attività creative ideate da Roberta Giuffrida.