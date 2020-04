Un cielo pieno di stelle e leggende

In questi giorni sono rimasta diverse sere a guardare le stelle dal balcone. Attività rilassante che riporta alla mente sentimenti e avventure di storie antiche, mitiche, e per questo sempre attuali e bellissime da scoprire assieme ai bambini.

I miti delle costellazioni

Forse è proprio il momento giusto per spiegare “I miti delle costellazioni” ai nostri bambini?

Daniela Palumbo ce li racconta in un libro illustrato da Alessandra De Cristofaro.

Edito da La nuova frontiera junior, la storia dell’Orsa Maggiore, la Via Lattea, Andromeda, Ercole e molte altre ancora per compiere un incredibile viaggio interstellare alla scoperta delle costellazioni e dei loro miti.

“I miti delle costellazioni”

di Daniela Palumbo – ill. Alessandra De Cristofaro

La nuova frontiera junior – € 16

Miti greci per i piccoli – miti dell’amore

Per i più romantici segue a ruota un’altra raccolta di racconti. Scritti da Sarah Rossi per Emme edizioni “Miti greci per i piccoli – miti dell’amore”. Eros e Psiche, l’amore infelice di Orfeo e Euridice, e la mia preferita, Apollo del sole e Dafne della terra (perché racconta il mito legato al mio nome che, in greco, si traduce Dafne).