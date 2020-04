Un numero per dare informazioni gli anziani, Solidarietà e Servizi si mette a disposizione

L’assessorato all’Inclusione Sociale, in collaborazione con la cooperativa sociale Solidarietà e Servizi, che da oltre 40 anni si prende cura delle persone più fragili, ha attivato un numero di telefono per gli over 75 residenti a Busto Arsizio.

L’iniziativa vuole essere un segnale di vicinanza dell’Amministrazione comunale a tutti gli anziani della città per dare risposta alle esigenze quotidiane, ma anche un punto di ascolto per non lasciare le persone più fragili da sole.

Chiamando il numero 0331 182689 si potranno infatti avere informazioni sui negozi di alimentari e le farmacie, con i relativi recapiti, che fanno il servizio di consegna a domicilio, ma anche avere i contatti delle associazioni che, attraverso la loro rete di volontari, possono sopperire alle necessità della spesa settimanale. Inoltre, lo sportello telefonico potrà fornire anche informazioni relative all’emergenza sanitaria con le principali precauzioni da adottare per contenere la diffusione del contagio, e indicazioni sui principali sintomi e sulla necessità, o meno, di contattare un medico.

Il servizio è attivo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì ed è totalmente gratuito; rimarrà attivo fino al termine dell’emergenza Covid-19. Come osserva l’Assessore all’Inclusione Sociale Osvaldo Attolini “ancora una volta, la collaborazione tra pubblico e privato si rivela un’importante risorsa per dare risposte nelle situazioni di bisogno. L’impegno condiviso tra Amministrazione comunale e Solidarietà e Servizi vuole essere un punto di approdo per quanti si trovano in difficoltà oppure hanno particolari necessità”.