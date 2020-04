A Venegono Inferiore riapre il cimitero, ma con regole precise

Il sindaco di Venegono Inferiore ha formato questa mattina l’ordinanza per la riapertura del cimitero da domani, giovedì 30 aprile.

Ci saranno però condizioni e regole abbastanza stringenti, per evitare che la riapertura possa portare ad assembramenti e comportamenti a rischio.

In particolare dovrà essere osservato il distanziamento di almeno 2 metri tra le persone, si potrà restare un massimo di 30 minuti e sarà obbligatorio l’uso di mascherine e guanti per l’utilizzo di attrezzature comuni. E’ stato predisposto anche un percorso diversificato per entrata e uscita dal cimitero, proprio per evitare contatti ravvicinati tra le persone.

«Sono stato tra i primi sindaci a sostenere le chiusure – dice il sindaco Mattia Premazzi – quando il virus rischiava di dilagare anche nel nostro territorio e ho lavorato per settimane chiedendo a tutti di stare in casa. Oggi però abbiamo bisogno di ripartire e passare veramente ad una seconda fase, dove i tecnici e gli scienziati ci dicano il “come”, ma la politica ci dica il “cosa” e il “quando”, assumendosi tutte le responsabilità delle scelte per riaprire le attività e i luoghi pubblici, con tutte le dovute precauzioni. Per questo ho firmato l’ordinanza per la riapertura del cimitero da domani, con le dovute precauzioni e condizioni».

A vigiliare sul rispetto delle nuove regole per le visite al cimitero ci sarà la Polizia locale: «Gli agenti saranno in servizio in loco per verificare il rispetto delle regole ma – aggiunge Premazzi – tutto dipenderà in primo luogo dai nostri comportamenti e confido nel senso civico di tutti i cittadini. Sono convinto che con i giusti comportamenti vinciamo noi».