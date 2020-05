“A Omegna non si beve più caffé”. Moka Noir apre il festival del cinema svizzero

Si aprirà con “Moka Noir: a Omegna non si beve più caffé“, il Festival del cinema svizzero contemporaneo in streaming su Cinetecamilano.it.

Il lungometraggio, per la regia di Erik Bernasconi, racconta l’ascesa e la più recente fine del distretto del settore casalingo. Una tipicità imprenditoriale del Vco, che conobbe i suoi anni d’oro a partire dal Dopoguerra e nei decenni successivi.

Un tessuto di imprese innovative e interconnesse, fatto di competenze e grandi saperi che si fondeva con la propria comunità e aveva ad Omegna la sua culla. Il distretto ha rappresentato per anni il made in Italy del design e della qualità con marchi del calibro di Bialetti, Girmi, Lagostina e Alessi. Un contesto che conobbe un fermento incredibile, tipico dell’economia italiana dei distretti industriali ma che la globalizzazione e i grandi cambiamenti degli ultimi anni hanno messo in crisi.

Come si legge nella presentazione del documentario “a seguito delle crisi economiche, dei cambiamenti generazionali, della globalizzazione, delle delocalizzazioni e delle lotte operaie” vide finire drasticamente gli anni d’oro “lasciando un immenso vuoto non solo negli stabilimenti abbandonati, ma anche nei cuori della popolazione locale”.

Il trailer:

Dal 13 al 21 maggio sarà possibile seguire la rassegna, gratuitamente in streaming. Si tratta del primo festival in streaming della Cineteca di Milano, realizzato grazie al sostegno del Consolato generale Svizzero a Milano, in collaborazione con Cinema Svizzero a Venezia e con il contributo dell’Istituto Svizzero.

Una settimana dedicata al cinema svizzero, con 20 film in anteprima per il pubblico tra documentari e lungometraggi, un omaggio al regista svizzero Lionel Baier, un omaggio al fotografo svizzero René Burri e momenti di condivisione e interazione grazie ai live streaming con i registi.

Scopri come seguire il festival