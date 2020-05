Addio al maresciallo della Finanza Giovanni Lavalle

Lutto nelle Fiamme gialle ha perso la vita a soli 33 anni il maresciallo della guardia di finanza Giovanni Lavalle.

Originario di Varese, era coniugato e papà di tre figli, è mancato dopo una lotta con un male incurabile.

Nato nella Città giardino il 10 luglio 1986, si era arruolato 24 anni, e dopo la scuola ispettori di L’Aquila, dal 2013 al 2019 aveva prestato servizio presso il Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Parma e da inizio anno era stato trasferito a Livorno.

«Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo – scrive la Guardia di Finanza in un comunicato – , oltre che per le qualità professionali, lo ricordano per le “fiamme gialle cucite sul petto” e per le sue doti umane, la generosità d’animo e l’atteggiamento solare e costantemente positivo verso gli altri. I colleghi si stringono nel dolore dei familiari tutti e in particolar modo della moglie Antonella e delle figlie, Nicole di 3 anni, Chantal e Melissa, due gemelline di 11 mesi».

I funerali si sono svolti in forma privata.