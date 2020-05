Al progetto “Collegiata terra cielo” 85mila euro dalla Fondazione Cariplo

Il museo della Collegiata annuncia l’avvio del significativo progetto “Collegiata terra cielo strumenti” per la gestione del rischio del complesso della Collegiata di Castiglione Olona: un articolato piano biennale (2020-2021) che ha ottenuto 85mila euro, nell’ambito del bando “Beni al sicuro” di Fondazione Cariplo.

Incentrato sulla riduzione della vulnerabilità del patrimonio architettonico, questa tipologia di bando Cariplo sostiene progetti emblematici per la conoscenza e la diagnostica di beni di riconosciuto valore culturale, per la programmazione della loro salvaguardia e per l’attuazione di interventi di messa in sicurezza, riparazione, miglioramento strutturale, in un’ottica di partecipazione condivisa da parte della comunità di riferimento.

Partendo da approfondimenti diagnostici e grazie all’analisi dei dati raccolti, si realizzeranno gli interventi prioritari per la tutela del patrimonio e infine si metterà a punto un piano di conservazione che riguarderà l’intero complesso. Esso è infatti costituito da una stretta connessione di beni architettonici, che a loro volta custodiscono preziosi quanto delicati beni culturali: Battistero, Collegiata e Canonica sono uniti da relazioni non solo di carattere funzionale, ma anche strutturale e tecnologico, a formare un sistema da preservare nella sua organicità di eccellenza monumentale, artistica, ideale.

Alcune delle azioni già previste sono: il restauro della copertura della Canonica, situata tra la Collegiata e il battistero, riallineamenti tecnologici per garantire il corretto comportamento delle coperture e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, anche in occasione di eventi di particolare portata; progettazione e installazione di linea vita sui tetti per consentire le manutenzioni periodiche; contenimento della vegetazione in prossimità del bene.

Rilevante è il coinvolgimento del Centro Geofisico Prealpino poiché il progetto prevede anche la valutazione del rischio determinato dall’esposizione agli agenti atmosferici e, più in generale, alle condizioni climatiche del territorio. Si attuerà inoltre una campagna comunicativa, presso la comunità locale, sulla necessità della conservazione programmata. Come indicato da Cariplo infatti: ”Appare oggi prioritario promuovere un’azione di sensibilizzazione presso le istituzioni e le comunità, contribuendo ad accrescere la consapevolezza della complessa fragilità del territorio, al fine di mantenere alta l’attenzione sull’importanza della collaborazione interistituzionale e civica per la gestione del rischio cui è esposto il nostro patrimonio culturale”.

Il museo della Collegiata, come tutti i musei italiani, fino a nuova disposizione è chiuso al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria in corso. L’attività tuttavia prosegue, con tutte le accortezze del caso, perché non si può mettere in pausa il dovere di preservare, conservare e valorizzare questo straordinario complesso museale e il patrimonio che custodisce.

Il progetto “Collegiata terra cielo” è promosso e cofinanziato dalla parrocchia Beata Vergine del Rosario di Castiglione Olona, proprietaria del Complesso della Collegiata. Con il sostegno dell’arcidiocesi di Milano, Pro Loco di Castiglione Olona, A.Ma.D (Associazione Amici di Masolino e dintorni), Associazione Borgo Antico, Associazione Connessioni Teatro, Circolo Culturale Masolino da Panicale, Associazione culturale musicale FA-RE CORO.