Al via la Milano Digital Week. E quest’anno ci siamo anche noi

Prende il via la Milano Digital Week. Da oggi e fino a venerdì oltre 500 eventi on line dedicati al tema della città aumentata. E quest’anno, per la prima volta, anche VareseNews sarà protagonista dell’evento.

Programmata per fine marzo e rinviata a causa delle misure di lockdown, la manifestazione dedicata alle tecnologie digitali è stata riprogrammata e si svolgerà completamente on line. Apertura questo pomeriggio alle 14.30 con l’intervento del sindaco di Milano Beppe Sala, dell’assessora alla Trasformazione digitale del capoluogo lombardo Roberta Cocco e con il ministro per l’Innovazione tecnologica Paola Pisano.

Due i momenti che vedranno protagonista la nostra testata. Il primo martedì 26 alle 11.30, quando il direttore Marco Giovannelli intervisterà Stefania Bonaccorsi, sottosegretario al Mibact con delega al turismo. Un’occasione per discutere del rilancio di questo settore dopo la pandemia.

Un tema che sarà declinato in un’ottica più locale giovedì 28 maggio, con un doppio evento promosso da V2Media, la nuova media company che racchiude, oltre alle testate locali, una casa di produzione video e di organizzazione eventi.

L’idea di fondo è quella di comprendere quanto le attrazioni turistiche della provincia di Varese possano vivere un’occasione di rilancio in una stagione che rischia di vivere forti limitazioni agli spostamenti, legate sia al contenimento della pandemia che alla crisi economica innescata dal lockdown.

Si parte alle 10.30 con un intervento di Nicola Zanardi, fondatore della Milano Digital Week, seguito da un’intervista al sottosegretario Bonaccorsi. Roberta Milano, Travel and Tourism digital strategist, spiegherà come le tecnologie digitali possano aiutare il turismo a ripartire. Di come rilanciare il settore a livello locale parleranno sia Andrea Buffarello, direttore generale I Palazzi, che il presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi.

A partire dalle 12, invece, una carrellata delle attrazioni turistiche del territorio. Dalle ciclabili con il professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano, ai beni Unesco raccontati da Elena Castiglioni di Archeologistics, alle ville d’epoca illustrate da Marco Di Luccio del Fai. Spazio ovviamente anche ai laghi del territorio, con i presidenti delle due autorità di bacino Fabio Passera e Massimo Mastromarino.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, è in programma un barcamp che vedrà protagonisti gli operatori del territorio, che avranno la possibilità di raccontare di come si stiano attrezzando per ripartire dopo il lockdown. Coloro che volessero portare la loro esperienza, possono iscriversi qui.