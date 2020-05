Turismo, come ripartire? Le voci degli operatori a confronto

Da dove ripartire dopo la pandemia? Come si potrà sostenere il turismo in questa delicata fase? Che cosa serve maggiormente agli operatori? Come possono i territori sostenere la ripresa di questo importante settore?

Domande che VareseNews e V2media rivolgeranno agli ospiti dell’evento online completamente dedicato al turismo, in programma giovedì 28 maggio nell’ambito della Milano Digital Week 2020.

Una lunga diretta sui nostri canali Facebook e Youtube che avrà tra i momenti clou un confronto operativo aperto ai protagonisti del settore.

“Turismo come ripartire” è il titolo del barcamp, che coinvolgerà in particolare agli operatori, in programma dalle 14 alle 15.30.

>> Per intervenire occorre iscriversi qui, vi contatteremo per maggiori dettagli sulla piattaforma utilizzata ed altro (è previsto un massimo di 15 interventi).

