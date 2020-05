Un evento per raccontare il turismo che riparte

È il momento di mettersi in gioco: con una stagione turistica che si apre all’insegna delle misure di contenimento dei contagi, è arrivato il momento per la provincia di Varese di puntare con forza sulla propria vocazione turistica. Lo sforzo è quello di andare ad intercettare quelle persone che, per le ragioni più disparate, rinunceranno alle vacanze nelle mete più blasonate.

Di come far ripartire il turismo, sia sul piano generale che con un’occhio di riguardo nel nostro territorio, si parlerà giovedì 28 maggio durante “Citizen Tourism”, un evento inserito all’interno del cartellone della Milano Digital Week, che si svolgerà interamente in streaming.

Sul palco virtuale saliranno Nicola Zanardi, fondatore della Milano Digital Week e ceo di Hublab, Roberta Milano, Travel and Tourism digital strategist, Andrea Buffarello, direttore generale i Palazzi, Fabio Lunghi, presidente della Camera di commercio di Varese. Previsti anche incontri dedicati alle belle turistiche del nostro territorio, come i laghi, la via Francisca del Lucomagno, i beni patrimonio dell’umanità Unesco e le ville del Fai.

Oltre che per parlare di turismo, l’iniziativa sarà anche l’occasione di presentare al pubblico V2Media, la nuova media company creata da VareseNews. Una realtà cui fanno capo tutte le testate del gruppo (MalpensaNews, SaronnoNews, VerbanoNews e LegnanoNews) ma che si occupa anche della produzione di contenuti video e di comunicazione per le aziende. Oltre che di organizzazione di eventi, a cominciare da Glocal, il festival del giornalismo digitale di Varese.