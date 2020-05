Alla Liuc anche i test di ammissione si fanno online

Anche i test di ammissione alla LIUC – Università Cattaneo non si fermano. Sia per Economia che per Ingegneria l’Università ha deciso infatti di adottare la modalità del test online. «Come per la didattica, gli esami e la discussione delle tesi – spiega la Responsabile del Servizio Orientamento, Emanuela De Luca – anche per il test abbiamo scelto di offrire agli studenti una soluzione il più efficace possibile con il test da remoto. L’obiettivo è raggiungere per tempo gli studenti interessati ad iscriversi alla LIUC senza dover aspettare di organizzare di nuovo sessioni in presenza, vista l’incertezza che caratterizza questo difficile momento».

Economia: il test è obbligatorio solo per gli studenti che conseguono una votazione inferiore a 85/100. I posti disponibili sono 300. Il test di ammissione ha l’obiettivo di valutare le attitudini nell’ambito della logica e della comprensione del testo e le conoscenze nell’area di alcuni elementi della matematica di base e della cultura generale e attualità. La prova ha una durata di 75 minuti e comprende 60 domande a risposta multipla.

Prossime date: 29 maggio ore 15.00 e 24 luglio ore 15.00 Per info:clicca qui o scrivi a ammissioni@liuc.it

Ingegneria: il test è obbligatorio per tutti. I posti disponibili sono 120. Si tratta del test TOLC-I erogato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). La prova si articola in 5 sezioni (matematica, logica, scienze, comprensione verbale e conoscenza della lingua inglese). Il test può essere sostenuto sia da studenti del 4° che del 5° anno delle scuole superiori. Data la situazione di emergenza legata al COVID-19, l’Università ha aderito alla sperimentazione del Consorzio Interuniversitario CISIA e si allinea alla modalità TOLC@CASA. Il test potrà quindi essere sostenuto dallo studente presso la propria abitazione.

Prossime date: sono state fissate una serie di date da maggio fino al 17 settembre. Per il calendario: clicca qui. Per info: clicca qui e ammissioni@liuc.it