Anche Varese avrà la sue Little free library

Le “little free library” sono delle piccole casette di legno dove i cittadini di ogni età possono condividere i libri liberamente e gratuitamente. Negli ultimi anni ne sono state installate tantissime in tutto il mondo, anche nella nostra provincia (in foto quella installata a Biandronno) e tra poco arriveranno nel capoluogo grazie alla proposta del Rotaract club Varese Verbano” che vuole regalarne tre alla città giardino.

Scopo dell’iniziativa è “divulgare il piacere alla lettura e lo scambio gratuito di libri mediante la posa di tre casette lignee idonee a contenere libri per adulti, bambini e ragazzi”, si legge nella delibera di giunta che ha approvato l’iniziativa nel quadro del regolamento per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni.

La proposta è quella di installarle in tre dei parchi maggiormente frequentati dalla città: ai Giardini Estensi (in prossimità del laghetto dei cigni), nella parte alta del parco di Villa Toeplitz (tra il Museo Castiglioni e il Tennis bar) e infine nell’area giochi del Parco Mantegazza a Masnago.

Le casette dei libri saranno in legno, di piccole dimensioni (non più alte di un metro e mezzo) e quindi facilmente accessibili a tutti, anche ai bambini.

Le “Little free library” sono nate nel 2009 negli Stati Uniti d’America (Hudson – Wisconsis) e installate per la prima volta in Italia a Roma nel 2012 e oggi sono decine di migliaia in tutto il mondo.