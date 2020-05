Auto contro un muro nella notte, feriti tre giovani

Tre giovani sono rimasti feriti questa notte – poco prima delle 2 tra lunedì 18 e martedì 19 maggio – in un incidente stradale avvenuto a Gorla Maggiore in via Per Solbiate, località Molino Ponti.

La vettura (una Volkswagen) sulla quale viaggiavano i tre ragazzi – un 23enne e due 18enni – è finita fuori strada causando ferite agli occupanti. Sul posto sono giunte tre ambulanze: il giovane che destava maggiori preoccupazioni è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese ma per fortuna le sue condizioni non sono state giudicate gravi; i due compagni di disavventura invece sono stati medicati all’ospedale di Busto Arsizio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Saronno, incaricati di svolgere i rilievi di rito.