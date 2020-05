Bardello, il sindaco Puggioni: “nessuna suora risulta contagiata”

Nessuna suora del Convento risulta contagiata. Il sindaco Luciano Puggioni tranquillizza i cittadini di Bardello, spegnendo le “voci fuorvianti” che si erano sparse nelle ultime ore dopo un caso di contagio all’interno del Convento.

«Mi giungono notizie – dichiara il sindaco Puggioni – che si stanno diffondendo voci forvianti nei riguardi delle Suore del Convento di Bardello, voglio tranquillizzare tutti in merito, è vero che l’ultimo caso di contagio da covid-19 riguarda una persona che presta servizio all’interno dello stesso, ma questo non vuol dire che la succitata struttura sia diventato un lazzaretto e chi ci vive sia contagiato».

«La Signora ch’è risultata positiva – spiega il primo cittadino – e che collaborava all’interno del Convento non è ricoverata, è in cura presso la sua abitazione, mentre nessuna Suora risulta al momento contagiata, tutte le residenti sono state messe in quarantena precauzionalmente, le stesse stanno adottando tutte le misure necessarie alla loro stessa incolumità (in considerazione della avanzata età di diverse di loro), oltre al personale che opera all’interno».

Il sindaco lancia infine un appello ai suoi cittadini, chiedendo di rispettare l’attuale situazione: «Vi chiedo quindi di rispettare il disagio che in questi giorni stanno subendo le Suore, evitando illazioni e falsi allarmismi, evitate per un periodo di frequentare il Convento e vedrete che tutto tornerà alla normalità. Auguro di cuore alla Madre superiora e a tutte le Suore un sereno periodo di isolamento e di rivederle fra una quindicina di giorni “arzille” come sempre».