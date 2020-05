Cade dal settimo piano: gravissima una donna di 62 anni

Una caduta accidentale, dal settimo piano di una palazzina in via Novara a Gallarate. Una donna di 62 anni è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Varese dove, da questa mattina, i medici stanno tentando un intervento disperato.

La donna era stata soccorsa, poco prima delle 9, dai sanitari del 118 che l’avevano trovata in arresto cardiocircolatorio. L’elisoccorso era intervenuto atterrando nell’area dismessa della ex Cantoni. Vaste le lesioni interne riportate che i chirurghi stanno cercando di curare.

I carabinieri di Gallarate, intervenuti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto: la donna era intenta a pulire i vetri dell’appartamento quando ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto.