Calano i ricoverati in Lombardia, sedici positivi in più in provincia di Varese

Cala il numero dei ricoverati e dei pazienti in terapia intensiva in Lombardia. Ma manca ancora il dato aggiornato sui morti.

Sono 285 in più i casi registrati: sono 25.614 le persone attualmente positive al Covid-19 in Lombardia, con una diminuzione di sedici unità.

Sono sedici in più i casi positivi in provincia di Varese.

I ricoverati in terapia intensiva scendono da 199 a 197, mentre i ricoverati in generale sono 9 in meno rispetto a ieri (4017).

La colonna dei deceduti segnala 15840: è lo stesso dato di sabato 23 maggio ed è la stessa Regione Lombardia a chiarire però che è un “dato non aggiornato”.

I guariti sono 40.386, vale a dire 526 in più di sabato.

I 30 comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 372 +2

Varese 301 +1

Gallarate 237 +1

Saronno 231 +1

Laveno-Mombello 169 +4

Malnate 142 +3

Cocquio-Trevisago 119 +0

Tradate 117 +0

Caronno Pertusella 88 +0

Somma Lombardo 85 +0

Gorla Minore 81 +0

Viggiu’ 74 +0

Castellanza 72 +0

Gavirate 66 +2

Lonate Pozzolo 58 +0

Cassano Magnago 57 +0

Vergiate 55 +0

Olgiate Olona 41 +0

Cardano Al Campo 41 +0

Origgio 35 +0

Cislago 32 +0

Samarate 32 +0

Fagnano Olona 31 +0

Luino 31 +0

Ferno 31 +0

Gerenzano 28 +0

Arcisate 27 +0

Comerio 25 +0

Besano 22 +0

Solbiate Olona 20 +o