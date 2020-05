Cane aggredisce una bimba, trambusto in centro a Gallarate

Intervento del 118 e della Polizia Locale in centro a Gallarate, intorno alle 10.30 del mattino, per soccorrere una bimba e una donna ferite da un cane.

L’episodio ha causato un po’ di trambusto ed è stato notato da molte persone, perché è avvenuto in Largo Camussi, centralissimo punto di passaggio appena ai margini della zona pedonale.

(foto d’archivio)

Il 118, intervenuto con ambulanza e automedica, ha soccorso due persone: la bimba di 2 anni e una donna di 33 anni. Entrambe sono state portate in ospedale in codice verde, quindi non hanno riportato ferite gravi. La piccola ha avuto una ferita leggera sulla parte alta della coscia, la mamma su un braccio.

In corso le verifiche sulla dinamica dell’episodio: la persona che aveva al guinzaglio il cane era comunque presente e il cane sarà sottoposto a esami per escludere rischi di malattie.