Ciclista investito in via Milano

Un ciclista è stato investito nella mattinata di venerdì 29 maggio a Somma Lombardo. (immagine di repertorio)

È successo in via Milano, all’altezza della rotonda che porta ai vari centri commerciali della zona, intorno alle 7.30.

L’uomo, un 55enne, è stato soccorso in codice rosso. Fortunatamente dopo le prime cure sul posto le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato e così è stato trasferito in ospedale a Gallarate in codice giallo.