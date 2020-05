Corsi di formazione CEF per l’apprendimento a distanza

Oggi più che mai, i corsi di formazione a distanza possono rivelarsi delle risorse davvero molto utili perché consentono di conciliare lo studio con il resto dei propri impegni e aprono le porte al mondo del lavoro. Gli istituti in Italia che offrono corsi di formazione professionale sono diversi, ma bisogna prestare molta attenzione perché non tutti sono certificati ed affidabili. Alcuni titoli potrebbero non essere riconosciuti dunque vale la pena scegliere le realtà più famose e autorevoli del nostro territorio, in modo da evitare spiacevoli sorprese.

Tra i più affidabili in Italia troviamo senz’altro i corsi di formazione CEF, che ad oggi contano più di 46.000 allievi soddisfatti del percorso e dei risultati conseguiti. Il Centro Europeo di Formazione è una delle realtà leader nel settore della formazione a distanza e se il vostro obiettivo è quello di entrare nel mondo del lavoro questo è un istituto che sicuramente vale la pena prendere in considerazione.

Corsi di formazione professionale CEF: i più richiesti

Il CEF offre numerosi corsi di formazione professionale, appositamente pensati per ampliare il proprio bagaglio di competenze specifiche e per avere maggiori possibilità di accesso al mondo del lavoro. Vediamo quali sono i più richiesti del momento, quelli che più di altri presentano interessanti sbocchi a livello professionale.

Segretaria di Studio Medico e Odontoiatrico 4.0

Uno dei nuovi corsi proposti dal CEF è quello per segretaria di studio medico e odontoiatrico, specializzato nella formazione di una figura professionale che sia in possesso di skill indispensabili al giorno d’oggi. Ormai sono diversi i professionisti che necessitano di una segretaria che abbia competenze aggiornate anche per quanto riguarda la comunicazione digitale e social. Questo corso fornisce, oltre alla formazione “classica” in biologia, medicina ed informatica, anche una serie di contenuti aggiornati in merito alle strategie di comunicazione che oggi sono sempre più richieste anche a tale figura professionale.

CHEFuoriclasse: corso per cuoco professionista

Se la vostra più grande passione è la cucina e vi piacerebbe diventare un cuoco professionista, allora CHEFuoriclasse è senz’altro il corso di formazione perfetto per voi. Consigliato dallo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, docente d’eccezione, è uno dei più gettonati in Italia e permette di apprendere i segreti di questo mestiere che richiede competenze, passione ed esperienza. Al giorno d’oggi per avere successo come cuoco non basta entrare in una cucina professionale: bisogna prima di tutto studiare e CHEFuoriclasse è un corso completo che vi permette di realizzare il vostro sogno.

Percorso Immagine: corso per esperti di bellezza e benessere

Lavorare nel vasto e creativo campo del benessere permette di ottenere numerose gratificazioni. Il corso professionale online Percorso Immagine di CEF è tra i più completi del panorama italiano ed è consigliato anche da Diego Dalla Palma, che ne ha confermato la qualità.

Al termine del percorso di studio viene rilasciato anche l’Attestato CIDESCO Italia la grande associazione internazionale di operatori del benessere. Si tratta dunque di un corso completo che apre le porte al mondo del lavoro e permette di acquisire tutte le abilità necessarie in questo ambito professionale.