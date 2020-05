Cremenaga, partono i lavori nel bosco ferito dalla tromba d’aria

Una tromba d’aria di una forza estrema che ha colpito qua e là nella fascia costiera del Verbano, come ricordano le immagini tremende del parco Giona a Maccagno con Pino e Veddasca devastato dal vento.

Ma i danni di quell’evito dell’agosto 2019 si contano anche nell’entroterra dove il vento ha colpito duro distruggendo una serie di preziosità della natura come i boschi di Loog a Cremenaga, un versante sopra il centro abitato con baite, prati a pascolo e appunto versanti montani.

Sono cominciati questa settimana i lavori di risistemazione di questi luoghi per la pulizia dei boschi e dei sentieri rimasti danneggiati dalla furia dei venti.

In tutto il valore delle opere è di 98 mila euro come conferma il primo cittadino Domenico Rigazzi.

Sempre in paese, sono in ballo altre opere di regimentazione territoriale come il progetto die rio Vallone, un torrente che scende da Cadegliano Viconago: in questo caso le opere sono in fase di progettazione e la copertura finanziaria prevista avverrà tramite l’ente del bacino imbrifero montano: è prevista la risistemazione degli argini e la pulizia del torrente.