Tempesta sul Verbano, raffiche di vento e alberi caduti

Mezzogiorno di tempesta sul Verbano: un passaggio annunciato, violento con vento fortissimo che ha fatto cadere alberi sulle strade e con forte pioggia.

Diversi interventi dei vigili del fuoco soprattutto a Luino (da cui arrivano le immagini del video in alto): in via Don Folli alcuni alberi sono caduti su auto parcheggiate e ancora alberi sono rovinati a terra nella zona del ponte sul Tresa e in località serenelle.

Interventi per taglio piante si segnalano anche a Montegrino Valtravaglia. Una situazione analoga a quella che si è verificata ad Angera, e a Cerro di Laveno con alberi caduti sulla sede stradale: sul posto la protezione civile che sta attendendo l’intervento di Enerl per staccare la corrente e tagliare gli alberi. A Castelveccana in via alla Campagna un albero è caduto e ha colpito una cancellata.

Danni alle imbarcazioni anche al porto di Cerro con alcune imbarcazioni danneggiate.

Centinaia le utenze rimaste senza corrente. E-Distribuzione segnala guasti e interruzioni che riguardano tutto il nord della provincia, da Maccagno con Pino e Veddasca a Marchirolo e Luino. Al momento non sono ancora chiari i tempi di ripristino dell’erogazione dell’energia. (LEGGI QUI)

Danni ancora maggiori sull’altra sponda del Verbano. A San Domenico di Varzo un rio è esondato, travolgendo un ponte sulla strada che porta all’Alpe Veglia. Al momento non si segnalano persone coinvolte (leggi su Ossola24).

