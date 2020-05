Criptovalute e truffe: il caso Bitcoin Profit

Giorno dopo giorno si fanno sempre più numerose le segnalazioni relative a truffe che chiamano in causa il mondo delle monete virtuali e, in particolare, il Bitcoin. Per evitare di essere coinvolti in sistemi fraudolenti e soprattutto di patire le conseguenze che ne potrebbero derivare, non si può fare altro che affidarsi unicamente a broker legali e regolamentati, mantenendosi ben lontani dai siti che promettono di riuscire a far diventare ricchi senza fatica. Tra questi c’è bitcoin profit website , che promette guadagni facili a chiunque sia disposto a investire del denaro, anche senza alcuna competenza in materia. Ebbene, come si può facilmente immaginare non è vero: se si ha intenzione di investire sul bitcoin è necessario essere preparati e studiare, perché i soldi facili non esistono.

Come investire nel Bitcoin

Ecco perché conviene mettersi in cerca di un broker serio per investire nei Bitcoin, magari sfruttando i contratti per derivati. Sono tante, per altro, le modalità che consentono di ottenere un guadagno dalle oscillazioni del rapporto tra il Bitcoin e il dollaro americano. Gli exchange, per esempio, sono raccomandati a chi vuole possedere concretamente i Bitcoin ed è disposto a mantenerli nel proprio wallet. In alternativa, in Rete ci si può imbattere in varie piattaforme che mettono a disposizione strumenti di analisi grazie a cui è possibile definire con successo la propria strategia operativa, magari iniziando ad acquisire dimestichezza tramite un conto demo gratuito.

Perché Bitcoin Profit è una truffa

Sono tanti i segnali che inducono a ritenere che Bitcoin Profit sia un sistema ben poco affidabile e che, proprio per questo motivo, debba essere evitati. Per esempio l’impiego di testimonianze fasulle, che coinvolgono anche personaggi famosi ovviamente inconsapevoli del fatto che il loro nome venga sfruttato in maniera fraudolenta. Lo stesso linguaggio che viene adottato per la presentazione del prodotto da parte dei promotori deve mettere in allarme, così come la totale mancanza di indicazioni a proposito della procedura che deve essere seguita per iniziare gli investimenti.

Chi ha sviluppato il software di Bitcoin Profit

Sul web si può trovare anche il nome del presunto ideatore del programma che sta alla base di Bitcoin Profit: anche in questo caso, però, si tratta di una fake news bella e buona. Individuare un finto creatore del software serve solo a dare un’aura di attendibilità al meccanismo. Come si può essere certi del fatto che questo sviluppatore non esista? Semplice: in Italia ha un nome, ma in altri Paesi ha un nome differente. Insomma, è chiaro che sia stato inventato.

I testimonial famosi

Vale la pena di smentire anche il fatto che alcuni personaggi famosi del nostro Paese si siano serviti di Bitcoin Profit per fare soldi. I testimonial coinvolti loro malgrado fanno parte del mondo dello spettacolo: la scelta di nomi di richiamo serve ad attirare gli aspiranti investitori, ma ovviamente si tratta di voci che sono state messe in circolo apposta per migliorare l’immagine di questo sistema truffaldino.

Come funziona Bitcoin Profit

Uno dei motivi per i quali Bitcoin Profit è riuscito a coinvolgere un numero molto elevato di potenziali trader è rappresentato dalla facilità di utilizzo del sistema, a cominciare dalla procedura di registrazione. In effetti, dopo che ci si è iscritti e si è effettuato il login, è sufficiente versare il primo deposito, con una somma minima, per cominciare a investire. I promotori di Bitcoin Profit promettono che il programma di trading automatico consenta di beneficiare solo di operazioni vincenti, e quindi di guadagnare per ogni investimento. Ma ovviamente ciò non succede, e i soldi depositati dagli utenti svaniscono in men che non si dica.