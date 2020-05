Dal 3 giugno consentiti spostamenti da e per l’estero

«Dal 3 giugno non solo saranno consentiti gli spostamenti motivati fuori Regione ma saranno consentiti anche i movimenti da e per l’estero, osservando sempre i protocolli per contrastare il contagio da coronavirus» lo dichiara il senatore del Partito Democratico, Alessandro Alfieri.

«Anche a seguito delle richieste dei sindaci del territorio, in queste settimane ho lavorato intensamente sul tema – dice il senatore del Pd -. Il risultato ottenuto è una buona notizia per tante famiglie che vivevano da mesi separate dal confine Italo svizzero e per l’economia di frontiera, duramente colpita dal lockdown. Senza abbassare la guardia, perché rimarranno i controlli sanitari, questa riapertura è un altro passo verso la normalità».