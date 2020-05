A Daverio un quinto contagio, il sindaco scrive a tutti i cittadini

C’è un nuovo caso di Coronavirus a Daverio. Lo annuncia il sindaco Franco Martino con una lettera nella quale aggiorna anche i suoi concittadini degli altri contagiati nel paese. Eccola integralmente

Cari concittadini,

venuto a conoscenza dall’anticipazione della stampa locale del 5° caso Positivo (al tampone per verificare la presenza del CoronaVirus, Co.Vi.D. 19) a Daverio, a seguito delle ormai consuete verifiche (banche dati riservate, Medico di base, persona interessata) posso ora confermare il quinto caso di persona residente a Daverio positiva, con le seguenti precisazioni.

Dei 5 tuttora risultanti, la prima persona risultata positiva mi risulta guarita (tant’è vero che in familiari sono ufficialmente usciti dall’Osservazione – il periodo di “quarantena” precauzionale previsto in questi casi – con certificazione di Fine in data martedì 5 u.s.), anche se tuttora compare come Positivo nelle banche dati. Sono anche lieto che siano le prime persone testate con screening sierologico riconosciuto, attenderemo gli esiti, confidiamo che vengano estesi almeno ad altre persone del paese che sono state sotto osservazione.

La seconda persona ospedalizzata, già in netto miglioramento e trasferita in altra struttura ospedaliera periferica, attende sempre conferma di poter rientrare a casa (ma uno dei familiari in Osservazione precauzionale aveva finito il periodo già il 14 aprile scorso).

La terza, oggi ha avuto esito negativo del secondo tampone, per cui attende provvedimento per riprendere l’attività lavorativa (così come usciranno dall’osservazione i familiari precauzionalmente a casa).

La quarta, pur ospedalizzata, risulta stabile (con conviventi a casa precauzionalmente).

La quinta, messa a domicilio a seguito di tampone positivo per caso indiretto, sta bene, a casa coi familiari, pur essendo residente a Daverio è da due mesi domiciliato in altro Comune, sotto controllo. Anche a questa persona di Daverio ed alla famiglia, pari auguri di completa ripresa come sempre fatto ai nostri concittadini.

Dall’inizio dell’epidemia, già 8 Osservati hanno trascorso positivamente il loro periodo di “quarantena”, con certificazione di Fine osservazione.

Restano ufficialmente 6 Osservati a Daverio nelle banche dati (ma di cui 3, come accennavo, unicamente perché non è stato ancora emessa la certificazione di fine osservazione).

Abbiamo quindi uno “storico” ufficiale a Daverio di 5 casi positivi rilevati sinora (a fronte di 3.079 risultanti ufficialmente nelle banche dati a ieri sera sull’intera provincia).

Continuiamo a seguirne l’evoluzione, rinnoviamo l’invito a continuare ad applicare le regole di limitazione contatti e di protezione ed igiene consigliate, ora ancora di più nel periodo in cui si sta gradualmente riducendo le limitazioni al movimento e riprendendo sempre più attività.

Come sempre, si resta a disposizione.