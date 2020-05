Denuncia e multa, il furto del Primo Maggio costa carissimo

Il colpo lo aveva messo a segno il giorno della festa del Lavoro quando, invece di riposarsi, ha deciso di svaligiare l’abitazione di un 35enne senza tenere conto delle numerose telecamere che coprivano la zona e che hanno ripreso tutto.

Così, nelle scorse ore, i Carabinieri della stazione di Samarate hanno concluso un breve accertamento e hanno denunciato in stato libertà per furto in abitazione un 25enne residente in città, disoccupato, pregiudicato. Attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza sia di una abitazione privata che di alcune strutture pubbliche, sono risaliti a lui quale autore del furto in abitazione avvenuto sempre a Samarate, ai danni dell’abitazione di un 35enne.

La vittima, una volta accortosi di aver subito il furto di alcuni oggetti preziosi, ha consegnato ai carabinieri le immagini delle telecamere che ritraevano il malvivente intento a rubare.

Gli stessi militari, durante le successive analisi delle stesse immagini, incrociate con alcune “pubbliche” acquisite dopo il furto, hanno riconosciuto il soggetto che proprio lo stesso giorno del furto, circa un’ora dopo dalla commissione del reato, avevano sanzionato (ignari ovviamente che poco prima avesse commesso il furto) per inottemperanza alle prescrizioni dei provvedimenti contenimento covid-19.