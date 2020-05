Il “dopo emergenza“ per i Comuni, una tavola rotonda

La chiusura delle attività necessariamente imposta per combattere il rischio epidemiologico sta provocando, come prevedibile, una notevole crisi economica ed un conseguente disagio sociale crescente.

Occorre rimettere in moto il prima possibile il sistema produttivo, molte imprese rischiano infatti di soccombere sotto il crollo verticale del fatturato e della crisi di liquidità.

E anche gli enti locali sono chiamati a sostenere il proprio territorio, pur dovendo fare i conti con le minori risorse a disposizione.

Cosa si potrà fare in concreto? Quali strategie si potranno attivare, pur mantenendo alta la prevenzione del contagio?



Upel, Unione provinciale enti locali di Varese ha organizzato per giovedì 7 maggio 2020 alle ore 20.30 una tavola rotonda in streaming fra amministratori con Stefano Bellaria Sindaco di Somma Lombardo; Andrea Cassani Sindaco di Gallarate; Fabio Passera Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca; Jenny Santi Sindaco di Porto Ceresio.