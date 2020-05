Giovedì rubinetti asciutti in alcune vie di Arcisate

La società Lereti comunica che giovedì 7 maggio è in programma un intervento di riparazione sulla rete idrica del comune di Arcisate, lungo via Manzoni.

L’intervento – in programma dalle 9 alle 16 circa – comporterà la temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie:

➢ via Foscarini

➢ via Verdi

➢ via Marconi

➢ via Manzoni

➢ via Arcimboldi

➢ via Lazzaretto

➢ via Dei Chiosi

➢ via Riazzo

➢ via Libertà

Le attività avranno inizio alle 9 e saranno completate, salvo complicazioni in corso di esecuzione, entro le 16.