Gli attori di “Oplà teatro” leggono per i più piccoli

Due storie animate raccontate a distanza ai bambini dagli attori della compagnia teatrale Oplà. L’iniziativa è in collaborazione con l’amministrazione comunale di Besnate, che da diversi anni coinvolge la compagnia di Tradate nell’organizzare gli eventi per i più piccoli.

Nel corso di due weekend di maggio verranno raccontate due storie animate, con tanto di collaboratore creativo, che insegnerà ai bambini e alle loro famiglie come creare dei personaggi con forbici e carta.

L’iscrizione è assolutamente gratuita, ma è necessario indicare la propria adesione entro sabato 8 maggio all’indirizzo mail info@oplateatro.it.

Per aderire all’iniziativa serve soltanto un dispositivo per connettersi, alcuni materiali facilmente reperibili in casa a costo zero che verranno comunicati di volta in volta.