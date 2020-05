Gran Premio di Lugano, arrivederci al 2021

Tra le tante corse ciclistiche che non si disputeranno quest’anno va annoverato anche il Gran Premio di Lugano, storica classica su strada ticinese che avrebbe dovuto vivere la sua 74a edizione. (in alto la premiazione di Diego Ulissi, vincitore nel 2019 – Foto E. Sartorio)

La gara organizzata dal Velo Club Lugano in collaborazione con Axion Swiss Bank era prevista per il 28 giugno ma non avrà luogo a causa dell’epidemia. L’attuale contesto – spiegano i responsabili – non permette di pianificare lo spostamento della manifestazione in una data successiva dell’anno in corso, visto che sarebbe complicato garantire la tutela di corridori, membri dei team, staff organizzativo e pubblico. Inoltre, comunque, il Consiglio Federale elvetico ha vietato almeno fino alla fine di agosto tutte le manifestazioni con oltre mille partecipanti.

Sia il VL Lugano sia Axion hanno comunque rinnovato il proprio impegno congiunto per riportare il G.P. di Lugano nel calendario ciclistico internazionale fin dalla prossima stagione agonsitica, per ritornare a vivere il grande ciclismo in riva al Ceresio.