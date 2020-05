“Il viso non si vede, il cuore si”. Un video per dire grazie agli infermieri

“Il viso non si vede, il cuore si”. E’ il messaggio di gratitudine che Humanitas Mater Domini di Castellanza ha voluto fare arrivare ai suoi infermieri nella Giornata Internazionale dell’Infermiere attraverso un video in cui scorrono i volti provati, ma sorridenti, di chi ha combattuto e continua a combattere in questa battaglia per la vita contro il coronavirus.

Gli infermieri, insieme a medici e operatori sanitari, sono in prima linea in questa pandemia e ogni giorno mettono in campo o professionalità, passione e umanità, rischiando la propria vita per salvare quella di centinaia di persone.