Incendio nella notte in una sala per feste e compleanni

I Vigili del Fuoco di Busto Arsizio sono intervenuti questa notte, poco dopo la mezzanotte, all’interno di un locale adibito alle feste per bambini e pizzeria in via Palestro. All’interno della struttura di circa 400 metri quadri è scoppiato un incendio che i pompieri bustocchi hanno spento nel giro di un’ora e mezza con l’ausilio di due mezzi. All’interno non sarebbero state presenti persone ma alcuni residenti della zona hanno parlato di un’esplosione.