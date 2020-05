Jam session on line e un nuovo canale youtube per i chitarristi varesini

Il lungo lockdown ha colpito anche la comunità dei musicisti varesini. Concerti, prove, lezioni annullate e tutti a casa a provare e suonare da soli. Ma la distanza non ha fermato la musica e grazie a un’idea nata quasi per caso è on line il canale youtube Vareseinmusica.

Dopo i primi giorni di chiusura in casa Matteo Florita, chitarrista per passione, chiama altri musicisti e così prende vita un video, una vera e propria jam session on line, dove ciascuno improvvisa con la sua chitarra su una base scritta per l’occasione. L’invito è subito accolto e 14 tra chitarristi, batterista, tastierista e bassista realizzano un inno di speranza e gioia. «E’ solo il primo di una serie di collaborazioni – spiega Matteo – che vorrebbe mettere in rete i musicisti, anche se non si conoscono e non hanno mai lavoratori insieme, in attesa di vedersi live sul palco».

Il video fa il giro della rete e arriva fino alle terre marchigiane colpite dal terremoto. Un carabiniere attivo nella protezione civile in quelle zone lo vede e chiede di realizzare un video per portare conforto alle parsone che vivono in quella realtà dove molti hanno perso la casa. I musicisti varesini non tardano a rispondere e proprio in questi giorni stanno registrando le loro improvvisazioni su un testo dei Radio Aut, band varesina.

«Siamo molto contenti perché lo scopo del nostro progetto è proprio quello di unirci nel nome della musica e portare anche solo un momento di svago e allegria dove c’è bisogno».