La cultura sui social: torna la Museum Week

Museum Week, il primo festival culturale internazionale dedicato alle istituzioni sui social media, inizia oggi, lunedì 11 maggio e si concluderà lunedì 17 maggio. Si tratta della settima edizione: è stato ideato da Culture For Cause Network, un’organizzazione francese senza scopo di lucro che promuove musei, biblioteche, gallerie, archivi, artisti, fiere d’arte, fondazioni e tutte le istituzioni culturali in tutto il mondo organizzando eventi sui social media e talvolta in uno spazio fisico. Il tema globale adottato quest’anno è togetherness, solidarietà. Ora più che mai, questa parola ha più valore. L’unione è fondamentale ed è l’unico modo con cui l’umanità può affrontare le sfide del Ventunesimo secolo.

«Nel contesto in cui stiamo vivendo è fondamentale rimanere uniti nonostante la distanza fisica. La comunità culturale internazionale può portare felicità e unione quando ne abbiamo più bisogno. Mentre una crisi sanitaria senza precedenti colpisce l’umanità intera, molti di voi ci hanno chiesto se la MuseumWeek 2020 avrebbe avuto luogo», spiega l’organizzatore del festival, Benjamin Benita. «Dopo aver riflettuto a lungo, abbiamo deciso di modificare il focus degli hashtag per avvicinarci alla realtà della nostra situazione internazionale. Crediamo che ora, più che mai, sia importante sentirci connessi a livello globale».

Museum Week è sostenuta anche da Unesco e Europa Nostra.

«Ad oggi, quasi la metà della popolazione mondiale è in quarantena e i nostri pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti da questa malattia e ai loro cari. Pensiamo a tutti coloro che lavorano in prima linea instancabilmente nelle istituzioni di emergenza e sanitarie per curare i malati, e a coloro che forniscono altri servizi essenziali. Insieme sappiamo che le nostre società possono recuperare. Estendiamo un messaggio di gratitudine e incoraggiamento a tutti quelli che combattono il Covid-19. È in gioco la prosperità del nostro pianeta, della nostra gente e delle nostre società. La crisi sanitaria del Coronavirus ha rafforzato il nostro desiderio di promuovere con la MuseumWeek questo messaggio universale alle popolazioni confinate e coloro che combattono questa malattia», continua Benita.

Aver deciso di non fermare il festival ha un preciso obiettivo: sottolineare la forza della cultura, dell’arte e delle idee a renderci uniti. «Ci consentono di creare un legame, di dare un senso alle nostre vite e di realizzare le nostre aspirazioni più forti. Ci permettono di approfondire la nostra comprensione di chi siamo e dove stiamo andando e sono una base per la nostra società globale. La cultura e l’arte sono ciò che contraddistingue la nostra umanità e dobbiamo amarla e celebrarla. Ora più che mai gli obiettivi della MuseumWeek sono importanti e necessari: consegnare la cultura e l’arte al pubblico di tutto il mondo, in tutto il mondo, consente a voi – istituzioni culturali di tutto il mondo – di estendere i vostri obiettivi su piattaforme digitali. Per questo motivo, abbiamo deciso di mantenere le date della MuseumWeek e vi invitiamo a partecipare con contenuti originali sulla base di “7 giorni, 7 temi, 7 hashtag”, dall’11 al 17 maggio».

GLI HASHATAG DELL’EDIZIONE 2020

11 maggio: #EroiMW

12 maggio: #CulturainQuarantenaMW

13 maggio: #InsiemeMW

14 maggio: #MomentialMuseoMW

15 maggio: #AmbienteMW

16 maggio: #TecnologiaMW

17 maggio: #SogniMW