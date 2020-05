La generosità del territorio a supporto dei pazienti di Cuasso

Ogni malato di Coronavirus arriva in ospedale con una sua storia mentre tutto il suo mondo affettivo rimane fuori e non può entrare, né accompagnarlo in questo difficile e spesso lungo percorso.

Anche gli effetti personali, i vestiti, persino le pantofole, vengono buttati o riconsegnati alla famiglia. L’ammalato si ritrova in reparto smarrito, spaesato e senza gli oggetti cari.

E così succede anche a Cuasso, destinato alla cura COVID19 a media e bassa intensità.

Il Ponte del Sorriso ha donato televisori per le camere di degenza, cordless per la comunicazione con le famiglie, frigoriferi, piastre elettriche per scaldare la colazione degli ammalati, tutte cose importanti ma a volte sono certi dettagli, magari piccoli, che possono fare la differenza.

E stavolta i dettagli sono occhiali in diverse gradazioni e le confortevoli calzature.

La caposala Luisa e i suoi collaboratori si trovano infatti, spesso davanti ad anziani ricoverati che non possono leggere perché privi di occhiali per vedere da vicino.

Semplici occhiali o ciabatte? No tanta attenzione e affetto per chi si trova senza i propri famigliari ad affrontare un periodo così difficile.