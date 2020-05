L’Alveare mette in vendita mascherine “d’alta moda”

Mascherine eco e solidali per aiutare l’economia e sostenere il territorio. Le metterà in vendita questa sera, sabato 23 maggio, e domenica mattina l’associazione Alveare fuori dalla chiesa parrocchiale del paese.

Un’iniziativa che ha il duplice scopo di dare una mano a chi sta cercando mascherine e di raccogliere denaro da reinvestire sul territorio: “L’idea è nata dalla collaborazione con un’azienda locale che, come altre in questo periodo, ha riconvertito la produzione in mascherine di stoffe. L’azienda è la A & F di Azzate che da anni produce tessuti pregiate per grandi marche, come Giorgio Armani – spiega la presidentessa dell’Alveare Ilaria Mai. – L’azienda ci ha fornito le mascherine a prezzo di costo e noi le rivenderemo con un leggero sovrapprezzo per raccogliere denaro da investire nei progetti per il nostro paese. “.

“Le mascherine sono molto belle, colorate e si possono lavare a 60 gradi. Un modo per cercare di ridurre l’uso di presidi usa e getta che inquinano e sporcano il paese” – continua Ilaria Mai

Le mascherine hanno prezzi differenti: dai 6 ai 9 euro e saranno in vendita questa sera alle 18 e domani mattina, domenica, dalle 9.30 sul piazzale della chiesa.

Per ulteriori in formazioni o prenotazioni contattare il 391 3875075