L’appello del sindaco di Porto Ceresio: “Non venite tutti sul lago, più sicuri boschi e sentieri

(Il lungolago di Porto Ceresio – foto di De Fish) – Il sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi sa benissimo quanto è attrattivo il mix tra sole, cielo azzurro e bellezza della passeggiata del paese che si affaccia sul lago, e teme molto il prossimo fine settimana e l’effetto “liberi tutti”.

In questa settimana, dopo l’allentamento delle misure di contenimento, il numero delle persone che che hanno ceduto al fascino di una passeggiata a Porto Ceresio è progressivamente aumentato, mantenendosi però, ad oggi, ad un livello compatibile con il mantenimento delle distanze di sicurezza.

«Sono stati fatti parecchi controlli – dice Jenny Santi – teniamo ben monitorata la situazione anche grazie alla collaborazione di Polizia locale e Protezione civile, e devo dire che i nostri concittadini continuano a comportarsi in modo molto corretto, con prudenza e attenzione. Temiamo però che nel prossimo fine settimana arrivino troppe persone da fuori e che si formino assembramenti dal momento che il lungolago in alcuni punti è stretto. Se questo si dovesse verificare potremmo essere costretti a fare ingressi contingentati, o addirittura a chiudere l’accesso alla passeggiata a lago. Valuteremo in base alla situazione con il comandante della Polizia locale Gaffuri».

L’appello del sindaco è quello di scegliere sì Porto Ceresio, ma scoprendo il suo “lato nascosto”: «Il nostro paese ha tantissimi sentieri nei boschi, sentieri bellissimi, con scorci panoramici e molti sono facili ed adatti a tutti. Luoghi dove è più facile incontrare un capriolo che una persona e dove ci si può sentire in vacanza senza rinunciare alla sicurezza».