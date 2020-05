Le mascherine del sorriso di Amici e Cecilia

A Sesto Calende arrivano le “mascherine del sorriso”, pronte, cucite e spedite da Amici di Tommy e Cecilia, associazione che da più di sette anni si impegna nel mondo della disabilità.

Come spiegato dall’associazione sestese dalle pagine del proprio blog, sono già oltre cento le mascherine trasparenti preparate durante la prima fase di quarantena:

«Per prima cosa – si legge sul blog di Amici di Tommy e Cecilia -, ci siamo chiesti come poter essere di aiuto ai nostri bambini, sostenendo fortemente quella rete di solidarietà, quel valore così nobile, a cui è giusto aggrapparsi nei momenti più difficili come quello che stiamo vivendo ora, quello di saper essere di aiuto all’altro».

Ai pensieri e alle riflessioni sono poi seguite le azioni, e, ago e filo alla mano, l’associazione si è messa all’opera per creare qualcosa di molto particolare e utile per loro: le mascherine del sorriso, realizzate in cotone e 100% TNT, disponibili in versione sia adulto sia bambino con raccomandazioni allegate affinché ne venga fatto un uso corretto.

«Per molti dei nostri bimbi – spiega la fondatrice e presidente dell’associazione Federica Muller -. le novità non sono per niente facili da accettare, ed è così che è nata la volontà di provare ad aiutarli, cercando di creare una mascherina cucita amorevolmente da una nostra mamma sarta. Non ha niente a che vedere con DPI e mascherine certificate ma che possa far loro meno paura e a cui approcciarsi con meno difficoltà».

«Vedere il sorriso rassicurante della mamma –conclude Muller -, attraverso cui poter leggere il labiale se necessario, che protegga, colorate, lavabili e riutilizzabili, anche imparando ad avere un po’ di rispetto in più per l’ambiente».