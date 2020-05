Le migliori vetrine refrigerate? Su AllForFood.com, il riferimento per attrezzature ristorazione

Il rivenditore ideale di attrezzature per la ristorazione? Professionale, conveniente e pronto a rispondere alle diverse esigenze di ogni attività. AllForFood fa di più. Oltre ad essere completo (dalle vetrine refrigerate ai forni per pasticceria), il suo catalogo annovera i marchi leader di settore. Il servizio di assistenza è sempre a fianco del cliente, pronto a consigliarlo e supportarlo anche nel post-vendita, e le spedizioni sono assicurate. È un’esperienza senza equivalenti, è l’esperienza Allforfood.com.

Isa, Enofrigo e altri marchi leader su AllForFood.com, l’e-commerce attrezzature da ristorazione che stavi aspettando

AllForFood.com è l’e-commerce leader nel mercato italiano di attrezzature da ristorazione e macchine alimentari. Attivo dal 2007, vanta un catalogo con oltre 40.000 prodotti, tutti rigorosamente afferenti ai brand più prestigiosi. Tra questi Fimar, Forcar, Vema, Tecfrigo, Zoin, Isa, Scab Design, Lainox, Bras e IFI.

Dagli abbattitori di temperatura ai forni gastronomia, passando per impastatrici, arredi in acciaio inox, banchi pizza, armadi frigo, cucine, vetrine refrigerate, fry top e tanto altro ancora. Su AllForFood c’è tutto quello che serve per l’allestimento e il rifornimento di ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar e macellerie.

La sola sezione dedicata alle vetrine refrigerate conta circa 280 articoli. Ci sono vetrine verticali e orizzontali, con refrigerazione positiva, negativa o combinata. Adatte all’utilizzo in ristoranti e hotel, ma anche in attività commerciali quali supermercati ed enoteche.

Forno, banco frigo e vetrina frigo in offerta, con pagamenti e spedizioni sicure

Con AllForFood nessun rischio quanto a qualità. Oltre il 98% dei prodotti in catalogo è Made in Italy, cui si aggiungono articoli di importazione accuratamente selezionati per garantire la medesima efficienza. Migliaia le attrezzature in pronta consegna.

Un’altra ragione per scegliere Allforfood.com sono le condizioni d’acquisto, più che vantaggiose. Merito di un articolato network di fornitori e produttori. E per quello che riguarda la convenienza, la sezione di riferimento è “Promozioni”. È qui che il cliente trova prodotti a prezzi scontati per periodi limitati, come ad esempio vetrine refrigerate, cucine professionali, forni, friggitrici e molto altro.

Che l’esperienza d’acquisto sa superare le aspettative lo confermano centinaia di recensioni certificate da eKomi, che valuta l’e-commerce “Eccellente”. All’apprezzamento concorre la tutela del cliente, espressa con spedizioni assicurate, assistenza professionale (pre e post-vendita) e soluzioni di pagamento flessibili e sicure. Le transazioni avvengono via carta di credito, PayPal, bonifico bancario, oppure con pagamento anticipato del 30% e saldo in contrassegno.

Macchinari ristorazione senza vincolare il capitale, con il noleggio operativo Grenke

L’obiettivo di AllForFood.com è la soddisfazione di ogni esigenza del cliente, per questo alla sua proposta di vendita online affianca il noleggio operativo di Grenke.

È un’opportunità fornita grazie alla collaborazione con la società specializzata in locazione operativa e factoring. Scegliendo il noleggio operativo, piccole e medie imprese hanno la possibilità di allestire i locali con macchinari e attrezzature di alta qualità senza sostenerne il costo di acquisto. Un’offerta vantaggiosa anche per piccoli volumi di investimento, che prevede:

canoni costanti e deducibili al 100% ;

; mantenimento di liquidità e capacità creditizia;

zero spese amministrative;

possibilità di riscatto alla fine del contratto.

Senza contare che i beni in locazione non vanno in ammortamento (di conseguenza non sono contabilizzati nel bilancio) e che non è prevista la segnalazione in centrale rischi.

Vuoi maggiori informazioni? Visita www.allforfood.com e richiedi gratuitamente un preventivo personalizzato!