Luino, un nuovo caso positivo da Covid19

Dei 10 casi di covid in provincia di Varese rilevati oggi, giovedì 21 maggio, uno si è verificato a Luino.

La città lacustre in totale ha 30 casi.

LE ZONE CALDE – In merito alla situazione che nell’Alto Varesotto desta maggiori preoccupazioni c’è da segnalare la presenza a Laveno Mombello di 162 positivi e di Cocquio Trevisago, 119: situazioni che fanno il paio con la presenza di Rsa ed Rsd, strutture sanitarie per anziani e per disabili dove si sono verificati anche numerosi decessi.

LA SITUAZIONE SU VERBANO E NORD PROVINCIA – Invariati gli altri comuni a nord di Varese: Gavirate 62, Arcisate 27, Induno Olona 20, Cantello 16, Cuvio 15, Cittiglio e Cunardo 14, Cadegliano Viconago e Lavena Ponte Tresa 12, Germignaga 10; Cugliate Fabiasco, Gemonio, Porto Ceresio e Cuveglio 9, Cuasso al Monte 8, Grantola e Porto Valtravaglia 7, Marchirolo e Montegrino 6, Dumenza 5; Maccagno, Mesenzana e Orino 4.