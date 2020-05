Malnate: riaprono mercato e cimiteri, non i parchi pubblici

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio ha concesso qualche possibile riapertura, che gli enti locali possono valutare se mettere in atto o no. Il sindaco di Malnate, Irene Bellifemine, ha fatto il punto della situazione per la propria città in una videointervista rilasciata a Malnate.org in occasione del 1 maggio.

MERCATO

«Da domani, sabato 2 maggio, ci sarà la riapertura del mercato secondo le linee guida della Regione (solo banchi di generi alimentari, ndr). Ci sarà una contingentazione delle entrate con la nomina di un “covid manager” che farà da supervisore gli accessi durante gli orari del mercato».

PIATTAFORMA ECOLOGICA

«Stiamo valutando la riapertura per tutte le diverse tipologie di merce, diversa da quella del verde prevista fino a ora. Seguiremo le direttive adottate per il verde».

CIMITERI

«Stiamo valutando anche la riapertura del cimitero. Anche in questo caso con ridotta apertura, ma con la possibilità di avere volontari che assisteranno i dipendenti per il controllo del numero di accessi. L’orario per ora sarà parziale, solo al mattino, dalle 8 alle 13. Ringrazio i volontari che si sono adoperati assieme ai dipendenti per la cura dei cimiteri in questi giorni».

PARCHI PUBBLICI

«Abbiamo deciso di tenere prima di tutto alla tutela della salute pubblica, mantenendo la chiusura dei parchi. Potrebbero essere luoghi di aggregazione, con giochi e situazioni che possono incentivare gli assembramenti».

DNA CANINO

«Molte sono state le segnalazioni in questi giorni. Purtroppo non dipende da noi: l’ente superiore alle guardie ecozoofile ha negato l’attività di queste guardie, quindi per tutto questo periodo non hanno potuto lavorare e lo sarà ancora per un periodo. Speriamo di poterle ripristinare a breve».

NIDO, ASILI, SCUOLE, CENTRI ESTIVI

«Al momento non abbiamo chiare indicazioni né dal Governo, né da parte della Regione. Ho chiesto personalmente ad Anci, l’associazione nazionale comuni d’Italia, di avere delle indicazioni e linee guida. Noi ci stiamo preparando: settimana prossima faremo un tavolo con tutte le agenzie del territorio che si occupano di educazione, dalla prima infanzia fino alle scuole medie e anche gli oratori. Insieme vogliamo ragionare su cosa possiamo offrire per sostenere il rientro all’attività lavorativa. Questo sia in questa fase di transizione definita fase 2, sia nel periodo estivo quando anche la didattica online non ci sarà più. Stiamo cercando di capire come gestire l’educativa anche a piccoli gruppi. Vogliamo capire quali risorse che possiamo mettere in atto e quali le strategie per evitare il contagio».

TRENI

«Dal 4 maggio, con la riapertura di attività lavorative lontane, ci sarà un incremento degli spostamenti dei pendolari. Siamo in attesa da Trenord delle linee guida che metteranno in atto per l’utilizzo del treno. Sarà nostra premura comunicarle appena possibile. Ci sarà il support della Polizia Locale e dei carabinieri nella gestione della stazione».

PARCHEGGI

Confermo l’annullamento del parcheggio a orario. Questo per venire incontro alle esigenze dei malnatesi che resteranno a casa.