Malnate, riapre la piattaforma ecologica

Anche la piattaforma ecologica riapre al pubblico. Dopo la prima riapertura solo per il verde, da martedì 12 maggio la struttura di via Tre Corsi riprenderà a funzionare per tutti i tipi di rifiuti.

Delle limitazioni ci saranno, come prevedibile: l’accesso sarà in base al cognome, si potrà andare solo in macchina e i giorni di apertura saranno tre.

Queste le modalità di accesso al centro di raccolta rifiuti diramate dal Comune di Malnate: