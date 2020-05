Il Midec si prepara alla riapertura dopo il lockdown

Venerdì 5 giugno riapre il Midec, il Museo Internazionale del Design Ceramico di Cerro di Laveno Mombello. Dopo la chiusura di questi mesi, lo spazio dedicato alla storia e alle tradizioni della ceramica lavenese si prepara a riaprire e lo farà il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Come richiesto dall’ultimo DPCM, le visite prevederanno nuove regole. Gli ingressi al museo saranno contingentati e in sicurezza secondo protocollo e l’accesso sarà limitato alle sole sale espositive del piano superiore di Palazzo Perabò. Nelle singole sale non potranno essere presenti più di 2 visitatori contemporaneamente. I visitatori, se non congiunti fra di loro, avranno accesso alle sale espositive a 10 minuti di distanza uno dall’altro. All’ingresso del museo a tutti i visitatori verrà misurata la temperatura corporea. Tutti i visitatori dovranno indossare idonea mascherina. I visitatori in attesa di accedere al museo dovranno mantenere una distanza di almeno 1 metro fra loro. All’ingresso verrà messo a disposizione dei visitatori del gel disinfettante per sanificarsi le mani prima di accedere alle sale.

