Mini lezioni dei docenti Liuc per gli studenti che preparano la maturità

Quello di quest’anno sarà senza dubbio un Esame di Stato senza precedenti, a causa della complessa situazione che stiamo vivendo per l’epidemia del Coronavirus: la LIUC, da sempre vicina al mondo della scuola con numerose iniziative per studenti e professori, si mette a disposizione con le competenze dei propri docenti per offrire spunti potenzialmente utili ai maturandi, attraverso una serie di mini – lezioni in video.

«Abbiamo chiesto ai nostri docenti – spiega il prof. Michele Puglisi, Direttore del CARED , il Centro di Ateneo per la Ricerca Educativo Didattica e l’Aggiornamento della LIUC – di offrire ai maturandi

opportunità di riflessione su temi trasversali, che spaziano dall’uso efficace del tempo all’Economia circolare, dall’Industria 4.0 alla necessità del cambiamento organizzativo, per arrivare a Cittadinanza e Costituzione. Ci auguriamo di dare così un contributo alla formazione dei candidati alla vigilia di un appuntamento importante come l’Esame di Stato».

Sul sito LIUC tutti i video della serie alla pagina

http://www.liuc.it/articoli_orientament/liuc-per-la-maturita-a-lezione-con-i-nostri-docenti/

L’Uso del tempo – Luciano Traquandi

Sostenibilità ed Economia Circolare – Giorgio Ghiringhelli

C’era una volta la fabbrica: il cammino verso l’Industria 4.0 – Daniele Pozzi

Il Cambiamento organizzativo come necessità e responsabilità – Eliana Alessandra Minelli

Cittadinanza e Costituzione – Mario Zanchetti