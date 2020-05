Dopo i morsi a mamma e bimba, il cane finisce “in osservazione”

Ha fatto molto discutere l’episodio che ha visto mamma e bimba di due anni lievemente ferite da un cane in centro a Gallarate, nella mattina di giovedì 28 maggio 2020.

Come spesso capita quando si parla di cani, le valutazioni divergono molto a seconda della percezione delle persone, con conseguenti polemiche.

Resta il dato sanitario (lesioni “lievissime” per le due persone coinvolte, ma con intervento sanitario sul posto) e quello giudiziario-amministrativo: la Polizia Locale ha registrato il caso come un caso di “cane mordace” e, sulla base del Dpr di polizia veterinaria del 1954 che ancora regola la materia, ha affidato il cane – registrato come un cucciolo di Pitbull – al canile sanitario. La norma prevede infatti che il cane sia tenuto isolato e valutato dal veterinario.

Quanto alla persona che aveva in custodia il cane, viene contestato il malgoverno di animali, reato depenalizzato: la donna riceverà una sanzione amministrativa. Resta la possibilità di querela di parte per le lesioni lievissime.