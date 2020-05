Morto Guerrino Morandi, fondò l’agenzia Blitz

Ha fatto la storia della fotografia di cronaca a Varese, e l’agenzia da lui fondata racconta ancora ora la vita della città Giardino

E’ morto, a 78 anni, Guerrino “Blitz” Morandi, il fondatore dell’agenzia Fotografica Blitz, che ancora oggi racconta la vita di Varese e della sua provincia.

Morandi, che ha cominciato la sua carriera come dipendente della Prealpina – era rotativista, ma coltivava con successo anche la professione di fotografo per il giornale – negli anni ottanta si è “messo in proprio” fondando l’agenzia che fornisce ancora ora le immagini al centenario quotidiano.

Dalla fine degli anni ’80 poi, ha aperto anche un negozio di fotografia, il “Blitz Center” prima in via Sanvito, di fronte all’ex Aermacchi, e poi in via Crispi. «E’ stato un grande della fotografia: mi ha insegnato tutto, per me è stato un vero maestro – Racconta la figlia Marusca – Con lui ho lavorato per anni nel negozio di famiglia: è stato padre giusto, dal carattere forte: sono diventata quello che sono grazie a lui».

Or al timone dell’agenzia ci sono molti dei suoi primi collaboratori: «La mia professione è cominciata con lui – racconta Angelo Puricelli, primo collaboratore dell’agenzia e poi suo socio – con lui e con Domenico Ghiotto, che è mio attuale socio ed è stato uno dei primi a stargli accanto insieme a me, ho perfezionato tutta la mia tecnica: con lui, per esempio, ho imparato a stampare».

La sua vita professionale l’ha portato non solo in giro per la provincia, a raccontarne la vita, ma anche in altri e lontani paesi come la Somalia e l’India: in quest’ultimo, in un viaggio con padre Idelbrando Crespi, ha avuto anche l’occasione di conoscere Madre Teresa di Calcutta.